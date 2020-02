USA: testy szczepionki przeciwko COVID-19 mają ruszyć w kwietniu

Firma Moderna Therapeutics przekazała Narodowemu Instytutowi Alergii i Chorób Zakaźnych w USA testy szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19. Te mają gotowe do testowania na ludziach już w kwietniu.

Moderna Therapeutics, firma biotechnologiczna z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts, dostarczyła pierwsze partie szczepionki przeciwko koronawirusowi COVID-19. Szczepionka powstała zaledwie 42 dni po wydzieleniu przez chińskich naukowców sekwencji genetycznej wirusa COVID-19, zwanej SARS-CoV-2. Pierwsze fiolki wysłano do amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), będącego częścią National Institutes of Health (NIH) w Bethesda. Szczepionka do testów na ludziach będzie gotowa już w kwietniu tego roku.

Naukowcy z NIH rozpoczęli również testowanie leku przeciwwirusowego o nazwie remdesivir, opracowanego przeciwko wirusowi ebola, u pacjenta zakażonego SARS-CoV-2. Badanie jest pierwszym testem leku przeciw COVID-19 i będzie prowadzone przez zespół z University of Nebraska Medical Center.

Remdesivir osiągnął dobre wyniki w testach na zwierzętach zakażonych dwoma pokrewnymi koronawirusami, jednym odpowiedzialnym za ciężki ostry zespół oddechowy (SARS), a drugim za wywoływanie bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS).

