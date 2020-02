Warszawa: powstało pierwsze w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej

W Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie zostało uruchomione pierwsze w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej (CDOP) - poinformowała placówka.

W dniu 12 lutego 2020 roku zarządzeniem dyrektora prof. dr hab. n. med. Jana Walewskiego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym zostało powołane pierwsze w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej (CDOP).

Celem CDOP jest umożliwienie prowadzenia wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej nad chorymi na

nowotwory z uwzględnieniem charakterystyki molekularnej nowotworu. CDOP umożliwi

podejmowanie decyzji o leczeniu standardowym jak i badaniach klinicznych prowadzonych w NIOPIB. W CDOP prowadzone będą prace naukowe, w tym analiza danych pochodzących z praktyki

klinicznej.

Prof. Piotr Rutkowski współtwórca Narodowej Strategii Onkologii uważa, że powołanie CDOP

stanowi również realizację zadania jakie przed Krajową Siecią Onkologiczną postawiła uchwalona

NSO.

- Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to wieloletni program i najważniejszy dokument polskiej onkologii, którego realizacja ma doprowadzić do wzrostu odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, podniesienia jakości leczenia onkologicznego, a co za tym idzie szans pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej oraz zmniejszenia zachorowalności na nowotwory w Polsce poprzez działania edukacyjne i regulacyjne - wskazał specjalista.

Jak zaznaczył, obszary działania NSO wpisują się w przypisane Narodowemu Instytutowi Onkologii działania niezbędne dla jej realizacji i stąd konieczność powołania CDOP.- W szczególności dla pkt. 4, czyli inwestycji w naukę i innowacje poprzez poszerzenie analizy danych w rejestrach medycznych i powiązanie wyników badań molekularnych z danymi skuteczności terapii. Jest to niezbędne dla osiągnięcia zaplanowanego poziomu przynajmniej 90% dostępnych terapii onkologicznych wśród wszystkich refundowanych na terenie UE - powiedział.

Do współpracy w CDOP, naukowcy i lekarze Narodowego Instytutu Onkologii zapraszają

wszystkich interesariuszy polskiej onkologii: zespoły badawcze, firmy, uczelnie, agencje i

stowarzyszenia.

