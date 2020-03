WHO jednak przyznało rację EMA ws. ibuprofenu

WHO przyznaje rację Europejskiej Agencji Leków i zmienia rekomendację w sprawie stosowania ibuprofenu w leczeniu COVID19 - informuje dr Grzegorz Cessak, prezes URPL.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła niedawno, aby osoby zakażone COVID-19 unikały stosowania ibuprofenu przy zwalczaniu objawów grypowych.

Rzecznik WHO Christian Lindmeier powiedział, że eksperci agencji zdrowia ONZ odradzają póki co stosowanie ibuprofenu na własną rękę. Co innego, jeśli ibuprofen przepisze lekarz – to ostatecznie od niego zależy, co zaleci pacjentowi.

Francuscy lekarze jako pierwsi wskazali, że leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, mogą znacznie zaostrzać infekcję wywołaną przez SARS-CoV-2 i doprowadzić do ciężkich powikłań. Badanie na ten temat zostało opublikowane w czasopiśmie medycznym The Lancet. Francuski minister zdrowia Olivier Véran opublikował tweeta, ostrzegając, że stosowanie ibuprofenu i podobnych leków przeciwzapalnych może być „czynnikiem obciążającym” w zakażeniach koronawirusem. W związku z tym poradził przyjmowanie paracetamolu.

Europejska Agencja ds. Leków z tą tezą się nie zgodziła i wydała oświadczenie, w którym wskazała, że w chwili obecnej brak jest naukowych dowodów potwierdzających związek pomiędzy ibuprofenem a pogorszeniem przebiegu choroby COVID-19.

Teraz WHO przyznało rację Agencji i podało, że "nie otrzymało żadnych doniesień o jakichkolwiek negatywnych skutkach stosowania ibuprofenu, wykraczających poza zwykłe, które ograniczają jego użycie w niektórych populacjach".