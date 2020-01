WHO ogłosiło stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z koronawirusem

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 30 stycznia, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. O decyzji poinformował szef WHO po spotkaniu komitetu kryzysowego organizacji.

- Naszą największą obawą jest to, że wirus może potencjalnie rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej - powiedział Ghebreyesus.

- Chciałbym, żeby było jasne: ta deklaracja to nie wyraz braku wiary w Chiny. Przeciwnie, WHO nadal wierzy w zdolność Chin do kontrolowania wybuchu epidemii - podkreślił. - Jedynym sposobem na to, by zwalczyć tę epidemię, jest wspólna praca w duchu solidarności i kooperacji. Jesteśmy w tym wszyscy razem i tylko razem możemy to zatrzymać - zaznaczył.

Adhanom Ghebreyesus dodał, że WHO wyraża szczególną troskę o kraje, w którym system opieki zdrowotnej jest słabszy.

Mówił też, że należy przyspieszyć prace nad szczepionkami, środkami zaradczymi, diagnostyką, walczyć z plotkami i dezinformacją, zrewidować to, jak jesteśmy przygotowani na epidemię, i ocenić, jak radzimy sobie z identyfikacją chorych, a także z dbaniem o nich, by zapobiec przenoszeniu się wirusa.

Jak przypomina portal Onet.pl, zanim WHO podjęła decyzję, odbył się komitet kryzysowy. Do tej pory z powodu koronawirus zmarło 170 osób. 18 krajów poinformowało już o przypadkach zarażonych osób, które przebywają na ich terenie. Zanotowano już więcej zakażonych wirusem z Wuhanu niż SARS na świecie.