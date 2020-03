WHO: suplementy nie zwalczą COVID-19. To samo dotyczy leku na malarię

Witamina C i D, lub cynk nie zapobiegają zakażeniu koronawirusem. Nie przyjmuj żadnych suplementów diety bez badań i konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, gdyż ich nieprawidłowe przyjmowanie może być szkodliwe dla zdrowia - zaleca WHO.

- W mediach społecznościowych trafiamy na mnóstwo fałszywych informacji, publikowanych z niewiedzy lub dla zabawy straszenia innych. W końcu nie jesteśmy pewni, czy, zachowując znane nam w przypadku np. grypy środki ostrożności, możemy zminimalizować ryzyko zagrożenia. Na naszych lękach żerują sprzedawcy cudownych środków lub po prostu maseczek ochronnych - czytamy na portalu pacjent.gov.pl.

Żeby zapobiegać nieuzasadnionej panice Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stworzyła listę najczęstszych mitów, pomyłek i wątpliwości dotyczących nowego koronawirusa i wywołanej przez niego epidemii.

Czy prawdą jest, że aby się nie zakazić, trzeba brać preparaty na wzmocnienie odporności, jeść czosnek i cebulę lub zażywać dużo witaminy C?

- Preparaty witaminowe, mieszanki minerałów i witamin, wyciągi roślinne i zwierzęce i inne preparaty reklamowane jako „wzmacniacze odporności” nie mają wpływu na to, jak nasz system odpornościowy zareaguje w kontakcie z koronawirusem - odpowiada WHO.

Fałszywe są też przypuszczenia dotyczące witaminy D. - Żadna witamina, w tym także D, w żadnych ilościach nie zwalcza koronawirusa. Nadużywanie witamin i suplementów diety (bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą), zwłaszcza takich jak witamina D, czyli rozpuszczalnych w tłuszczach, może organizmowi zaszkodzić - wskazuje WHO.- Badania naukowe nie potwierdziły skuteczności tych preparatów w walce z koronawirusem. Ważny jest natomiast ogólny stan naszego organizmu, który zależy od higienicznego i zdrowego trybu życia - tłumaczy.

Obala też mit, jakoby ssanie tabletek z cynkiem, miało zapobiegać namnażaniu wirusa się w gardle i nosie. - Nie wykazano przeciwwirusowego działania suplementów zawierających cynk - podaje.

WHO odnosi się również do stosowania takich metod jak: spryskiwanie ciała wódką, płynami zawierającymi chlor, smarowanie się olejem palmowym. - Żadna z tych substancji nie działa na koronawirusa, a może prowadzić do niepożądanej reakcji skórnej - wyjaśnia Organizacja.

Podkreśla także, że chinina, na którą w ostatnim czasie wzrósł popyt, nie pomaga zwalczyć objawów COVID-19. - Jest lekiem na malarię, który wykazuje również słabe działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, ale ma też skutki uboczne i stosowana w niewłaściwych dawkach może być bardzo szkodliwa. Nie „załatwiaj” sobie leków na receptę, zażywaj tylko to, co przepisze Ci lekarz - apeluje WHO.

Więcej: pacjent.gov.pl