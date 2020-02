Witamina C i dożylne podawanie perhydrolu sposobem na COVID-19? GIS i NIL ostrzegają

Odradzamy eksperymentowanie z wszelkiego rodzaju pseudo poradami lub pseudo terapiami, które bezpośrednio mogą zagrozić zdrowiu lub życiu osób je stosujących - informują GIS i NIL odnosząc się do informacji rozpowszechnianych przez Jerzego Ziębę.

Główny Inspektor Sanitarny i prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wydali oświadczenie w związku z publikacją na fanpage "Ukryte terapie – Jerzy Zięba" treści zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Chodzi o materiały, w których zawarto informacje dotyczące leczenia i postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem. Obie instytucje chcą, by materiały zostały zweryfikowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i oficjalnymi rekomendacjami przedstawionymi przez GIS, Ministerstwo Zdrowia i WHO.

Jerzy Zięba instruował w nich, co należy zrobić w przypadku zakażenia koronawirusem - sugerował branie witaminy C i dożylne podawanie perhydrolu, czyli 35-proc. roztworu nadtlenku wodoru. To substancja o właściwościach żrących.

Powyższe materiały są publicznie dostępne na fanpage portalu Facebook: „Ukryte Terapie - Jerzy Zięba” i mają bardzo dużą oglądalność (dziesiątki tysięcy wyświetleń każdy), a także są wielokrotnie wtórnie udostępniane.

"Oświadczamy, że informacje upowszechniane na ww. stronach internetowych w związku zagrożeniem ze strony nowego koronawirusa stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Stanowczo podkreślamy, iż informacje te nie są poparte badaniami naukowymi i uznaną wiedzą medyczną" - informuje GIS i NIL.

- Rekomendujemy zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku w korzystaniu z dostępnych w Internecie informacji, często przekłamanych lub nieprawdziwych, przez co mogących w efekcie spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu - dodają.

"Odradzamy eksperymentowanie z wszelkiego rodzaju pseudo poradami lub pseudo terapiami, które bezpośrednio mogą zagrozić zdrowiu lub życiu osób je stosujących. Jest to działanie szczególnie groźne i niebezpieczne" - oceniają instytucje.

W przypadku powrotu z Chin i zaobserwowania u siebie, w ciągu 14 dni, niepokojących objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność należy zgłosić się do szpitala/ oddziału chorób zakaźnych

i poinformować o odbytej podróży lub powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną.