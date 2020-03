Zapas przed epidemią na 1200 zł. Tyle pacjentka wydała na leki

Reporter TOK FM Michał Janczura opublikował w mediach społecznościowych rachunek jednej z aptek na kwotę 1200 zł, na którym widnieją leki wykupione zapobiegawczo na wypadek epidemii koronawirusa.

"Ponad 1200 zł (!!!) na leki wydała pacjentka w ramach robienia "zapasów przed epidemią". Aptekarze przysyłają kolejne rachunki i piszą mi, że są co raz bardziej przerażeni. Ministrze Zdrowia, chyba trzeba coś z tym zrobić" - napisał na Twitterze reporter TOK FM. Na paragonie znalazły się witaminy i leki przeciwgorączkowe.

- Ludzie się boją. To naturalne. Media grzeją temat do granicy absurdu. Co może zrobić minister? Reglamentować leki ? To nic nie da, jeśli ktoś chce zrobić zapasy i tak zrobi. Moim zdaniem w mediach powinno być teraz więcej lekarzy, a mniej show manów. Trzeba uspokoić ludzi - skomentowała post Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych z firmy Polpharma.

- Pełna zgoda. Publikuje te dane tylko po to, by pokazać do jakich absurdów dochodzi. Moim skromnym zdaniem to jest gorsze od samego koronawirusa. Trzeba uspokoić i pokazać że robienie zapasów nie ma sensu - odpowiedział reporter TOK FM.

Kilka dni temu Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA przestrzegała w TVN24, żeby pacjenci nie zażywali leków profilaktycznie, na zapas. - Zażywajmy leki wtedy, kiedy one faktycznie są potrzebne, kiedy czujemy się przeziębieni, widzimy u siebie objawy gorączki - mówiła prezes NRA. Zaznaczyła, że tego typu profilaktyka może spowodować wystąpienie działań niepożądanych.