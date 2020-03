Zielona Góra: u pacjenta zero stwierdzono nawrót gorączki

U pierwszego pacjenta w Polsce, u którego zdiagnozowano wirusa COVID-19 stwierdzono nawrót choroby. Gorączka powróciła i wynosi 39, 3 stopnia. Chory dostaje leki, a lekarze robią, co mogą, by zbić temperaturę.

Wcześniej przedstawiciele Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze, gdzie przebywa od poniedziałku 2 marca polski pacjent zero mówili, że choremu się nudzi i nie może doczekać się wyjścia do domu. Liczył na to, że wkrótce opuści izolatkę na oddziale zakaźnym. Niestety obecnie u pacjenta gorączka wróciła i wynosi ona 39,3 stopnia.

Jak powiedział "Super Expressowi" dostaje mnóstwo leków, a lekarze robią, co mogą, by zbić temperaturę. Podkreślił też, że raz czuje się lepiej a potem gorzej. Dostaje leki w zależności od dolegliwości: na ból głowy, na ciśnienie, na kaszel. Do tego dochodzą kroplówki.

Pacjent od trzech miesięcy jest na emeryturze. Chory ma nadzieję, że wyzdrowieje.

