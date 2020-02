AOTMiT: obszerny plan pracy najbliższego posiedzenia RP

AOTMiT informuje o posiedzeniu Rady Przejrzystości, które odbędzie się 10 lutego 2020 roku. Rada przygotuje stanowisko m.in. w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną oksaliplatyna we wskazaniu: nowotwory dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego.

Rada Przejrzystości przygotuje stanowiska w sprawie oceny:

- leku Blincyto (blinatumomabum) w ramach programu lekowego „Leczenie blinatumomabem dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z minimalną chorobą resztkową”;

- środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego L-karnityna w ramach programu lekowego „Leczenie uzupełniające L-karnityną we wskazaniach: 3-metylokrotonylo-glicynuria – MCG, acyduria glutarowa I – GA I, acyduria izowalerianowa – IVA, acyduria metylmalonowa – MMA, acyduria propionowa – PA, zaburzenia spalania długołańcuchowych kwasów tłuszczowych - LC-FAOD, deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych – MCADD, pierwotny deficyt karnityny – CUD, uogólniony deficyt odwodorowania – MADD.

Przygotuje także opinie w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Darzalex (daratumumab) w terapii skojarzonej z bortezomibem, we wskazaniu: szpiczak plazmocytowy,

- Darzalex (daratumumab) w terapii skojarzonej z deksametazonem, we wskazaniu: nawracający i oporny szpiczak mnogi,

- Kisqali (rybocyklib) we wskazaniu: rak piersi - rozsiew do kości w populacji pacjentek w wieku pomenopauzalnym,

- Mabthera (rituximab) we wskazaniu: niedokrwistość autoimmunohemolityczna z obecnością przeciwciał typu ciepłego.

Rada sporządzi także opinię w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną oksaliplatyna we wskazaniu: nowotwory dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego.

Ponadto wyda opinie w sprawie zasadności dokonania zmian w opisie świadczenia ciągłego monitorowania glikemii, uwzględniających system Eversense firmy Roche oraz racjonalności jego włączenia do finansowania w ramach świadczeń zdrowotnych.

Zaopiniuje również zasadność wprowadzenia zmian w programie lekowym: B.71. „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową.

Rada zajmie się też zasadnością zakwalifikowania badań genetycznych jako świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

- Badanie eksomu klinicznego (panelu >4 500 genów o dobrze udokumentowanym klinicznym znaczeniu) z zastosowaniem technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych;

- Badanie całoeksomowe (WES, Whole Exome Sequencing) z zastosowaniem technologii sekwencjonowania następnej generacji (NGS, Next Generation Sequencing) w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych.

Więcej: aotm.gov.pl