AOTMiT: ocenią lek wskazany w raku piersi z przerzutami w populacji męskiej

AOTMiT opublikowała aktualizacje planu prac Rady Przejrzystości 23 grudnia.

Według ostatnich aktualizacji, eksperci przygotują opinie w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- OPDIVO (nivolumab) we wskazaniu: przerzuty raka płaskonabłonkowego do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego (ICD-10: C77.0),

- DARZALEX (daratumumab) we wskazaniu: białaczka plazmatycznokomórkowa (ICD-10: C90.1),

- LYNPARZA (olaparib) we wskazaniu: zaawansowany rak jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ICD-10: C56),

- KIOVIG (immunoglobulinum humanum) we wskazaniu: zespół Guillaine-Barré (ICD-10: G61.0),

- ZELBORAF (wemurafenib) we wskazaniu: białaczka włochatokomórkowa (ICD-10: C91.4),

- KADCYLA (transtuzumab emtansine) we wskazaniu: rak piersi z przerzutami do kości i OUN (ICD-10: C50.8) w populacji męskiej.

Od 1 stycznia 2020 roku Kadcyla zostanie objęta refundacją u kobiet w leczeniu rozsianego HER2-dodatniego raka piersi.