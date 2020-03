AOTMiT: pierwsze w marcu posiedzenie Rady

2 marca eksperci Rady Przejrzystości przygotują stanowisko w sprawie refundacji sprowadzanego w ramach importu docelowego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego RENA START we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek u noworodków i niemowląt do 1 roku życia.

Przygotują również opinię w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- VECTIBIX (panitumumabum) we wskazaniu: nowotwór złośliwy jelita grubego - jelito ślepe (ICD-10: C18.0),

- ROACTEMRA (tocilizumab) we wskazaniu: olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (ICD-10: M31.6),

- CABOMETYX (cabozantinibum) we wskazaniu: rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22),

- OPDIVO (niwolumab) w skojarzeniu z YERVOY (ipilimumab),we wskazaniu: czerniak skóry z przerzutami (ICD-10: C43.9),

- YERVOY (ipilimumab) w skojarzeniu z OPDIVO (niwolumab), we wskazaniu: czerniak skóry z przerzutami (ICD-10: C43.9),

- ALECENSA (alektynib) we wskazaniu: mięsak nieresekcyjny (ICD-10: C49.8),

- CYRAMZA (ramucirumab) we wskazaniu: uogólniony rak gruczołowy żołądka (ICD-10: C16.8).

Zajmą się też zmianami w programie lekowym: B.77 „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)”.

Przygotują opinię w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w „przewlekłym zakażeniu HCV i HBV” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka przewlekłych zakażeń HCV u osób dorosłych”.