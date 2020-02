AOTMiT: RP oceni wskazania refundacyjne dla kolejnych leków

Rada Przejrzystości na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 roku wyda m.in. opinie w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Decyzje będą dotyczyły leków:

- Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak jelita grubego.

- Zessly (infliksymab) we wskazaniu: łuszczyca krostkowa uogólniona.

Rada przygotuje też opinie w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

- chloroquinum we wskazaniach: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL, porfiria skórna późna,

- metforminum we wskazaniu: zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy,

- venlafaxinum we wskazaniu: bólowa polineuropatia cukrzycowa.

Ponadto przygotuje stanowisko w sprawie zasadności zakwalifikowania badań genetycznych jako świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: „Profil ekspresji genów GEP - różne zestawy diagnostyczne dedykowane poszczególnym nowotworom”.

Wyda też opinię o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinansowanego przez UE w ramach EFS: „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego – Prewencja chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022”.

Więcej: aotm.gov.pl