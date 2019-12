CSIOZ instruuje lekarzy jak wystawić e-receptę poprzez aplikację gabinet.gov.pl

Od 8 stycznia 2020 r. recepty w Polsce będą wystawiane tylko w postaci elektronicznej. Większość systemów gabinetowych ma już udostępniony moduł e-recepty - informuje CSIOZ. Instruuje lekarzy, którzy jeszcze się nie podłączyli, jak to zrobić.

Aby wystawiać e-recepty, placówka medyczna albo praktyka lekarska musi zarejestrować się na platformie e-zdrowie (P1). Jeżeli korzysta ona z systemu gabinetowego, składa wniosek przez RPWDL o założenie konta na platformie e-zdrowie (P1), generuje certyfikat oraz aktualizuje oprogramowanie o funkcjonalność „e-recepty”.

Jeśli nie ma systemu gabinetowego, może skorzystać z bezpłatnej aplikacji internetowej Ministerstwa Zdrowia – https://gabinet.gov.pl.

Korzystając z aplikacji nie trzeba składać wniosku przez RPWDL o rejestrację w systemie e-zdrowie (P1). Przy pierwszym logowaniu konto w systemie tworzone jest automatycznie (obowiązek podłączenia do systemu jest w ten sposób zrealizowany). Należy to zrobić do 31 grudnia 2019.

CSIOZ przedstawia też instrukcję wideo, pokazującą jak skonfigurować aplikację gabinet.gov.pl oraz instrukcję, pokazującą jak krok po kroku wystawić e-receptę przez aplikację gabinet.gov.pl.