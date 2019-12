Deregulacja pieczątkowa dot. dokumentów z kontroli PIF

Minister Zdrowia wydał projekt rozporządzenia ws. określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ustala się wzór:

- upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez inspektora farmaceutycznego,

- poważnienia do przeprowadzenia inspekcji przez inspektora do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego albo inspektora do spraw obrotu hurtowego GIF,

- protokołu pobrania próbek,

- orzeczenia o wyniku badań jakościowych próbek pobranych podczas kontroli albo inspekcji,

- książki kontroli.

Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek.

Powyższa inicjatywa wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców"oraz dezaktualizacji odniesień ustawowych zawartych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu i jego załącznikach.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej: https://legislacja.rcl.gov.pl/