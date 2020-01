E-recepta ważna rok, ale pierwsza realizacja powinna nastąpić w ciągu 30 dni

Jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji („data realizacji od ...”), to czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się w momencie jej wystawienia (fot. MZ)

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć - przypomina resort zdrowia.

Resort przypomina pacjentom kilka zasad realizacji recept elektronicznych. E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności: - najmniej czasu masz na wykupienie antybiotyku — tylko 7 dni - e-recepta na preparaty immunologiczne będzie ważna przez 120 dni. Pozostałe e-recepty są ważne przez 30 dni. E-recepty ważnej przez 30 dni po tym terminie już nie zrealizujesz. Możesz taką e-receptę 30-dniową wykupić w późniejszym terminie tylko, jeśli lekarz zaznaczy, że możesz zrealizować e-receptę od konkretnej daty. To częste rozwiązanie w przypadku leków na choroby przewlekłe. Jeśli lekarz nie wpisał daty realizacji („data realizacji od ...”), to czas na wykupienie e-recepty rozpoczyna się w momencie jej wystawienia. Jeśli lekarz zaznaczył późniejszą datę realizacji, to na e-recepcie ją zobaczysz — od tego dnia możesz wykupić lek. 30 dni ważności e-recepty licz od tej daty. E-recepta może być także ważna przez 1 rok (365 dni) w przypadku terapii trwającej co najmniej rok. Taką e-receptę otrzymają pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone dawki leków. Lekarz musi zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni — zobaczysz na niej „datę realizacji do” określonego dnia. Jeśli Twoja e-recepta ważna jest przez rok, i tak powinieneś wykupić pierwsze opakowanie nim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli zrobisz to po 30 dniach, farmaceuta wyda ci mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty albo od daty „realizacji od”. Przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to, kiedy po nie przyjdziesz, farmaceuta już nie będzie zmniejszał Ci ilości leku. Jednorazowo możesz wykupić zapas leków na 180 dni; nie ma możliwości wykupienia leków na 365 dni. Jeżeli lekarz wystawił Ci e-receptę na 365 dni, upewnij się, że wypisał na niej, jak dawkować lek. Jeśli nie określił dawkowania, e-receptę wystawioną na 365 dni musisz zrealizować w ciągu 30 dni. Jeśli dany lek wypisany przez lekarza w większej ilości, np. 10 opakowań, kupujesz „na raty” to zakupy muszą odbywać się w jednej i tej samej aptece.

