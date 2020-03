EMA w sprawie potencjalnego zakłócenia dostaw leków

EMA i jej partnerzy w europejskiej sieci regulacyjnej ds. leków ściśle monitorują potencjalny wpływ koronawirusa na farmaceutyczne łańcuchy dostaw do Unii Europejskiej - informuje Europejska Agencja Leków.

Jak informuje EMA, obecnie nie otrzymano żadnych doniesień o bieżących niedoborach lub zakłóceniach dostaw leków wprowadzanych do obrotu w UE z powodu wybuchu choroby. Nie można jednak wykluczyć niedoborów lub zakłóceń w łańcuchu dostaw, w miarę rozwoju sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego.

Unia Europejska (EMA, Komisja Europejska i właściwe organy krajowe w państwach członkowskich) zorganizowała pierwsze spotkanie wykonawczej grupy sterującej UE ds. braku leków spowodowanych przez działnie siły wyższej, w celu omówienia środków zaradczych mających zapobiec skutkom wybuchu COVID- 19 na sprawę podaży leków w UE.

Zadaniem tej grupy jest zapewnienie strategicznego przywództwa w zakresie pilnych

i skoordynowanych działań w UE w przypadku, gdy kryzys spowodowany działaniem siły wyższej, takiej jak wybuch COVID-19, może wpłynąć na podaż produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt.

W kontekście COVID-19 grupa określi i będzie koordynować ogólnounijne działania, mające na celu ochronę pacjentów, w sytuacji zagrożenia dostaw leków, np. z powodu tymczasowego zablokowania zakładów produkcyjnych w obszarach dotkniętych COVID-19 lub ograniczeniami w transporcie mającymi wpływ na wysyłkę. Grupa zapewni również, że pacjenci i pracownicy służby zdrowia w całej UE będą informowani w spójny i przejrzysty sposób o ryzyku i podejmowanych działaniach naprawczych.

Grupie sterującej przewodniczy Komisja Europejska. W jej skład wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, szefowie agencji leków (HMA), Europejska Agencja Leków (EMA), przewodniczący Grup Koordynujących ds. Wzajemnego Uznawania i Zdecentralizowanych Procedur, zarówno w przypadku leków przeznaczonych dla ludzi i weterynaryjnych (CMDh i CMDv) oraz specjaliści ds. komunikacji

i ryzyka.

Chociaż celem grupy jest zaradzenie zakłóceniom w dostawach leków w UE poprzez skoordynowane podejście, należy podkreślić, że to firmy farmaceutyczne są zobowiązane do zapewnienia ciągłości dostaw leków. Obejmuje to na przykład wprowadzenie odpowiednich środków w zakresie zwiększenia zapasów lub pozyskiwania podwójnej ilości produktów i materiałów.