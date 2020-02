Farmaceuci szpitalni przygotowują się do spotkania w MZ

W związku z planowanym w marcu spotkaniem w MZ wojewódzkich konsultantów ds. farmacji szpitalnej z wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko, Śląski Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej zwraca się z prośbą o nadsyłanie zagadnień i problemów.

Prośba kierowana jest do kierowników aptek szpitalnych i szefów działów farmacji szpitalnej. Chodzi o nadsyłanie kwestii do omówienia z przedstawicielką resortu zdrowia w zakresie farmacji szpitalnej.

- Wymagania stawiane farmaceutom, akredytacja, raportowanie i do tego braki kadrowe to problemy naszej codziennej pracy. Te i wiele innych problemów proszę przysyłać na adres mailowy porlikowski@op.pl do dnia 29 lutego 2020 roku - informuje mgr farm. Przemysław Orlikowski, Śląski Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej.

Prosi, by przesyłane zagadnienia miały formę uchwał, petycji bądź stanowisk. Zostaną one poddane dyskusji na wspomnianym powyżej spotkaniu.