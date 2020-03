FEW: ryzyko, że w aptece będzie farmaceuta po studiach weekendowych

Do resortu zdrowia wpłynęły dwie jednobrzmiące petycje przeciwko wprowadzeniu Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW) (fot. archiwum)

Napływ dużej liczby farmaceutów ze wschodu z całą pewnością przyczyni się do obniżenia prestiżu zawodu oraz spowoduje jeszcze większą jego degradację - napisali autorzy petycji do MZ przeciwko wprowadzeniu FEW.

Do resortu zdrowia wpłynęły dwie jednobrzmiące petycje przeciwko wprowadzeniu Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW) i postulujące usunięcie przepisów o FEW z projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. "Naszym zdaniem, wprowadzenie FEW odbije się negatywnie na pacjentach, gdyż będą obsługiwani przez osoby o niższych kwalifikacjach. Sprowadzenie farmaceutów spoza UE, gdzie standardy są często niższe, istnieje możliwość studiowania farmacji weekendowo, a metody leczenia mogą być nieeuropejskie, może spowodować zagrożenie zdrowia, a nawet życia pacjentów" - napisali autorzy petycji. (...) Napływ dużej liczby farmaceutów ze wschodu z całą pewnością przyczyni się do obniżenia prestiżu zawodu oraz spowoduje jeszcze większą jego degradację. Jak wynika z pisma, podpisali się pod nim farmaceuci, technicy farmaceutyczni oraz studenci farmacji. Resort zdrowia wyjaśnia, że ponieważ wpłynęły dwie jednobrzmiące petycje indywidualne, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna. Jednocześnie spodziewając się kolejnych petycji w tej sprawie, MZ postanowił poczekać na nie do 30 kwietnia 2020 roku i dopiero po tej dacie udzielić odpowiedzi. Więcej: www.gov.pl/web/zdrowie/

