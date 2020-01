GIF: przedłużono termin składania raportów z oceny leków z metforminą

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący możliwości wydłużenia terminu do 31 stycznia 2020 roku przeprowadzenia badań produktów leczniczych zawierających metforminę.

Zgodnie z komunikatem CMDh w sprawie leków zwierających metforminę, podmioty odpowiedzialne zostały zobowiązane do przekazania do końca 15 stycznia 2020 r. raportu z oceny ryzyka dotyczącego obecności nitrozoamin, wyników badań serii substancji czynnych i leków (wprowadzonych do obrotu i oczekujących na zwolnienie) oraz kompleksowego raportu z dochodzenia działań naprawczych i zapobiegawczych.

Agencje regulacyjne UE otrzymały zgłoszenie od podmiotów odpowiedzialnych posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leków zawierających metforminę o braku możliwości dotrzymania terminu dostarczenia tych raportów.

W związku z powyższym, termin dostarczenia wyników badań ulega przedłużeniu do 31 stycznia 2020 r.

