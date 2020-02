GIF wycofuje z obrotu serię leku Mitomycin Accord

GIF wydał decyzję o wycofaniu leku z obrotu (Fot. Archiwum)

GIF wydał decyzję o wycofaniu z obrotu serii leku Mitomycin Accord (Mitomycidum), 20 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji lub do pęcherza moczowego, podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Wycofana seria: numer serii: PY04718, data ważności: 06.2021 GIF podjął decyzję o wycofaniu z obrotu ww. serii leku w związku z informacją o wystąpieniu wady jakościowej związanej z brakiem możliwości rozpuszczenia proszku. Więcej: gov.pl

