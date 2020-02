Harvard czeka na polskich lekarzy i naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą edycję Programu im. Profesora Franciszka Walczaka. Na indywidualne wnioski lekarzy i naukowców czekamy do 31 marca 2020 - informuje resort zdrowia.

Program jest skierowany do lekarzy i naukowców z obszarów: kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych. Umożliwia on wyjazdy do najlepszych ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na okres od 3 do 6 miesięcy. Program im. Walczaka jest wspólną inicjatywą NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia.

Osoby realizujące projekty w ramach programu mają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego, a także zdobycia doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób układu krążenia, nowotworów i wielu innych, co w efekcie przyczyni się do poprawy opieki medycznej w Polsce.

Program zapewnia finansowanie stypendium, które obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym - 12 000 zł na każdy miesiąc pobytu w tym ośrodku oraz jednorazowy dodatek mobilnościowy - 10 000 zł.

W pierwszej edycji Programu im. Walczaka przyznano 17 stypendiów na wyjazdy naukowe, m.in. do: Harvard Medical School, Ohio State University, University of Texas MD Anderson Cancer Center. Tegoroczna edycja została poszerzona o trzy obszary: kardiochirurgię, diabetologię oraz psychiatrię.