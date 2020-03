Jak odebrać sprzęt stomijny podczas domowej kwarantanny?

Fundacja STOMAlife przygotowała informacje, jak zaopatrzyć się w sprzęt stomijny podczas kwarantanny.

"Pacjenci odbierający sprzęt stomijny mogą, a w obecnej sytuacji nawet powinni, skorzystać z zaopatrzenia z dostawą do domu. Całą procedurę znacznie upraszcza posiadanie e-zlecenia, ale jeśli chory posiada zlecenie na starym druku, również ma taką możliwość" - podkreślono w komunikacie.

W celu realizacji zaopatrzenia drogą wysyłkową, należy zadzwonić do wybranego sklepu medycznego i jeżeli jest to zlecenie wystawione w nowym trybie lub jego kontynuacja, ustalić z przedstawicielem sklepu sposób postępowania. Przed wykonaniem telefonu należy przygotować nr PESEL i nr zlecenia. Sklep przyjmie zlecenie do realizacji i wyśle sprzęt pod wskazany adres. Pamiętajmy, aby upewnić się, że zamówiliśmy właściwy sprzęt a sklep posiada aktualny adres wysyłki.

Procedura wygląda inaczej w przypadku osób, które otrzymały zlecenie na starym druku. Wtedy należy wysłać pocztą druk zlecenia wraz z kartą zaopatrzenia, do wybranego sklepu i dopiero wówczas zostanie zrealizowana wysyłka sprzętu.

W przypadku nowego zlecenia trzeba odebrać z przychodni część drukowaną.

- Jedynie podczas wizyty w gabinecie lekarz anuluje nam obecnie otwarte w realizacji zlecenie i wystawi nowe. Z nowym zleceniem można się udać ponownie do dowolnie wybranego punktu, jednak taki scenariusz powinien tym bardziej spowodować, aby nie odwlekać realizacji zaopatrzenia na ostatnią chwilę – mówi Dorota Minta, prezes fundacji STOMAlife.

Dodatkowym argumentem zadbania o zaopatrzenie z wyprzedzeniem jest system realizacji e-zlecenia. W przypadku, gdy pacjent ma już otwarte zlecenie w konkretnym sklepie medycznym tzw. w trakcie realizacji a sklep zostanie zamknięty lub nie będzie miał sprzętu, to wówczas pacjent musi udać się ponownie do lekarza POZ lub specjalisty i poprosić o wystawienie nowego zlecenia (uzyskuje się nowy kod).

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy wszystkich pacjentów do kontaktu telefonicznego poprzez naszą bezpłatną infolinię pod numerem 800 633 463 – radzi Dorota Minta.