Kiedy leki trzeba wykupić w tej samej aptece, kiedy można w różnych

Leki z e-recepty możesz wykupić w kilku aptekach w różnym czasie ale, kupując kolejne opakowania jednego leku, musisz wrócić do tej samej apteki - instruuje pacjentów resort zdrowia.

E-recepta to wygoda. Leki z e-recept możesz wykupić w różnych aptekach. Nie musisz szukać apteki, która będzie miała (lub zamówi) wszystkie przepisane leki. Możesz kupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej. Jest to duże ułatwienie, jeśli zależy Ci na niższej cenie leku lub jesteś w podróży - przekonuje MZ.

Przypomina jednak pacjentom, że wszystkie przepisane opakowania jednego leku muszą wykupić w tej samej aptece, w której wykupili pierwsze opakowanie.

- Możesz rozłożyć ten zakup w czasie i najpierw kupić tylko jedno opakowanie, a dopiero po jakimś czasie kolejne. Jednak po to kolejne opakowanie leku przyjdź do tej apteki, w której kupiłeś pierwsze. Inna apteka go nie sprzeda - dodaje resort.

"1 lek w kilku opakowaniach = ta sama apteka" - uczula ministerstwo i podaje przykłady:

Lekarz przepisał Ci jedno opakowanie jednego leku? Wykupisz je w dowolnej aptece.

Lekarz przepisał Ci kilka różnych leków? Możesz wykupić każdy z nich w innej, dowolnej aptece, ale jeśli kupujesz np. tylko jedno z trzech przepisanych opakowań leku, to po drugie i trzecie musisz wrócić do tej samej apteki, w której kupiłeś/aś pierwsze.

Lekarz przepisał Ci trzy opakowania leku A i jedno opakowanie leku B? W Aptece I wykupiłeś/aś pierwsze opakowanie leku A. Leku B nie było. Lek B kupiłeś/aś w Aptece II. Po pozostałe opakowania leku A idziesz do Apteki I.

Kupując jeden lek z e-recepty w jednej aptece, a kolejne leki w innych aptekach, nie tracisz prawa do refundacji.

- Oczywiście, jak dostaniesz kolejną e-receptę na ten sam lek, już nie musisz wracać do tej samej apteki, w której wykupiłeś go przy poprzedniej e-recepcie - informuje pacjentów MZ.