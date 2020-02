Koronawirus. Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590

NFZ uruchomił bezpłatną i całodobową Telefoniczną Informację Pacjenta, gdzie można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590.

Konsultanci informują w zakresie:

- czym jest koronawirus

- jak się zabezpieczyć przed koronawirusem

- co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia

- gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować

- gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, czynne całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Można też wysłać maila lub połączyć się z konsultantem za pomocą czatu.