Leki zagrożone dostępnością: na liście aż 1324 produkty

Minister Zdrowia opublikował obwieszczenie z 5 marca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski na dzień 6 marca 2020 r.

Na aktualnym wykazie znajdują się aż 1324 produkty, w tym szereg leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, m.in paracetamol i ibuprofen pod różną postacią.

Do listy dodano m.in. maski chirurgiczne, igły iniekcyjne, preparaty do dezynfekcji wyrobów medycznych, przyrządy do pobierania krwi.

Więcej: http://dziennikmz.mz.gov.pl/