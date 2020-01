MF ws. podatku VAT dla dostawy surowców farmaceutycznych

Podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) dot. stosowania właściwej stawki VAT w przypadku dostawy surowców farmaceutycznych po 31 marca 2020 roku - przypomina Ministerstwo Finansów.

OIA w Krakowie publikuje pismo Ministerstwa Finansów w sprawie stawek podatku VAT dla dostawy surowców farmaceutycznych.

Ministerstwa Finansów odpowiedziało na pismo NIA w sprawie udzielenia informacji w zakresie skutków wejścia w życie ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw dla stawek podatku VAT właściwych dla dostawy surowców farmaceutycznych.

Załącznik nr 3 do podanej ustawy będzie stosowany od 1 kwietnia 2020 r. Do 31 marca stosuje się przepisy załącznika nr 3 do ustawy (z wyjątkiem poz. 72-75) w brzmieniu obowiązującym przed 1 listopada 2019 r.

Tym samym do dostawy towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, dokonanych w okresie do 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., stosuje się stawki obowiązujące przed dniem 1 listopada 2019 roku.

Z kolei w przedmiocie stosowania stawki obniżonej podatku VAT do dostawy surowców farmaceutycznych po 31 marca 2020 r. należy wskazać, że od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) dot. stosowania właściwej stawki VAT.

Więcej: oia.krakow.pl