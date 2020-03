MZ sprostowuje błąd w obwieszczeniu refundacyjnym

Minister Zdrowia opublikował obwieszczenie z dnia 28 lutego 2020 roku o sprostowaniu błędu dotyczącego wykazu leków refundowanych.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych prostuje się błąd w ten sposób, że w załączniku do obwieszczenia, na stronie:

1) 541 skreśla się lp. 4134;

2) 634 lp. 462 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia. Dot. preparatu VPRIV, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 400 j;

3) 1701 skreśla się lp. 1899.

Więcej: http://dziennikmz.mz.gov.pl/