NFZ: chemioterapia możliwa w domu dzięki specjalnym infuzorom

Prezes NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia, który przewiduje umożliwienie chorym przyjmującym chemioterapię leczenie w domu z zastosowaniem specjalnych infuzorów.

NFZ wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów chorujących na nowotwory podjął wspólnie z prof. Lucjanem Wyrwiczem z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie prace nad rozwiązaniem umożliwiającym leczenie chemioterapią w najbliższym otoczeniu, czyli w domu.

- Chcemy, aby pacjenci - mimo choroby - byli aktywni zawodowo. Czuli się ważną częścią społeczeństwa i własnej rodziny. Dzięki specjalnym infuzorom, które stale podają cytostatyk, pacjenci mogą normalnie żyć i pracować. Urządzenie jest niewielkie, dlatego można nosić je w kieszeni lub w pokrowcu - wyjaśnia NFZ na swoje stronie internetowej.

- Przebywanie w swoim środowisku, z bliskimi, możliwość wykonywania pracy zawodowej, przekłada się na komfort życia oraz zmniejsza stres związany z przebywaniem na oddziale szpitalnym. To największe korzyści dla pacjentów, które wiążą się z projektem zarządzenia - stwierdza NFZ.

Jak stwierdza NFZ w uzasadnieniu do zarządzenia, ponieważ dojdzie do zmiany struktury świadczeń udzielanych w ramach chemioterapii, bo pojawi się możliwość kontynuacji terapii w domu, takie rozwiązane może wpłynąć na zmniejszenie wydatków płatnika publicznego przeznaczanych na świadczenia realizowane w trybie hospitalizacji. Rzeczywiste skutki finansowe możliwe będą do oszacowania w drugiej połowie bieżącego roku.

Jak przekazał na Twitterze prezes NFZ Adam Niedzielski, projekt zarządzenia jest przedstawiany "zgodnie z obietnicą" i wprowadza:

• możliwość prowadzenia chemioterapii w warunkach domowych opracowany we współpracy z prof. Lucjanem Wyrwiczem z NIO w Warszawie

• możliwość wspólnych zakupów leków dla programów chemioterapii.

