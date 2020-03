NFZ wprowadza możliwość przyjmowania chemioterapii w domu

Nowe zarządzanie prezesa NFZ umożliwia chorym kontynuację leczenia chemioterapią w domu, z zastosowaniem specjalnych infuzorów. Dzięki temu rozwiązaniu pobyt w szpitalu skraca się do minimum, poprawia się skuteczność leczenia - przekonuje NFZ.

Znowelizowane zarządzenie z 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia jest efektem współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie.

Nowe przepisy umożliwiają kontynuację leczenia chemioterapią w najbliższym otoczeniu, czyli w domu. Chcemy, aby pacjenci - mimo choroby - byli aktywni zawodowo i czuli się ważną częścią społeczeństwa i własnej rodziny. Dzięki infuzorom, które stale podają cytostatyk, pacjenci mogą normalnie żyć i pracować. Urządzenie jest niewielkie, dlatego można nosić je w kieszeni lub w pokrowcu.

W rezultacie do minimum skraca się czas pobytu w szpitalu, a pacjent po wykonaniu niezbędnych badań i procedur oraz podłączeniu urządzenia przez fachowy personel wraca do domu. Przełoży się to się na komfort życia i zmniejszy stres związany z przebywaniem na oddziale szpitalnym. To największe korzyści dla pacjentów, które wiążą się z wydanym zarządzeniem.

Pozytywnie o nowym rozwiązaniu, zaproponowanym przez NFZ, mówią organizacje pacjenckie zrzeszające osoby z chorobą nowotworową. Podkreślają, że kontynuowanie chemioterapii w warunkach domowych poprawia skuteczność leczenia i powoduje, że chorzy nie czują się wykluczeni.

NFZ podaje, że zapisy zarządzenia umożliwią też przeprowadzanie wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom.

Zmianie ulegają też zasady określania progów kosztowych dla wybranych substancji czynnych stosowanych w chemioterapii uprawniających świadczeniodawców do korzystania ze współczynników korygujących – zmiany wprowadzone w tym obszarze stanowią ujednolicenie zasad określania progów kosztowych dla substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii – w związku z analizą średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w chemioterapii oraz cen osiąganych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Więcej: nfz.gov.pl