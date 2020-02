NFZ: zmiany w zarządzeniu dot. programów lekowych

Prezes NFZ opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą nadania nowego brzmienia kolumnie 2 lp. 14 załącznika nr 5 do zarządzenia w brzmieniu określonym w § 1 pkt 7 zarządzenia:

1) Nr 160/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2019 r. oraz

2) Nr 16/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lutego 2020 r.

- w związku z koniecznością ujednolicenia nazw świadczeń zgodnie z załącznikiem nr 1l do zarządzenia określającym katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych.

Przyjęte rozwiązania wchodzą w życie z dniem następującym po dniu podpisania zarządzenia, przy czym:

1) przepis § 1 pkt 1 stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r.;

2) przepis § 1 pkt 2 stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 marca 2020 r.

Wprowadzone niniejszym zarządzeniem przepisy mają charakter porządkujący.

Więcej: https://www.nfz.gov.pl/