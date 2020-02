NIA staje w obronie wizerunku farmaceuty reagując na film

Naczelna Izba Aptekarska zdecydowanie sprzeciwia się praktykom pokazanym w filmie opublikowanym w serwisie internetowym „YouTube". Wzywa autorów materiału do natychmiastowego zaniechania działań naruszających prawo oraz dobra osobiste farmaceutów.

Naczelna Izba Aptekarska, reprezentująca zawód farmaceuty, w związku z powzięciem informacji na temat zamieszczenia w serwisie internetowym „YouTube” filmu pt.: „Czego NIE mówią: APTEKARZE", rzekomo obrazującego pracę farmaceuty w aptece, wzywa:

- do natychmiastowego zaniechania działań polegających na publicznym rozpowszechnianiu informacji naruszających prawo i dobra osobiste farmaceutów, tj. do usunięcia ww. filmu z serwisu internetowego „YouTube” oraz innych serwisów internetowych, w których został zamieszczony ww. film;

- do wskazania autora/autorów ww. filmu, poprzez przekazanie imienia, nazwiska, a także zajmowanego stanowiska.

"Przyczyną skierowania przedmiotowego wezwania są krzywdzące treści kierowane w ww. filmie do opinii publicznej, a dotyczące rzekomego sposobu pracy farmaceutów z pacjentami, którzy wykonują swój zawód w aptekach ogólnodostępnych. Podkreślić należy, iż formułowany przekaz nie znajduje odzwierciedlenia ani potwierdzenia w faktach, a ich prezentowanie opinii publicznej ma jednoznacznie negatywny wpływ na wizerunek zawodu farmaceuty, jego dobre imię oraz renomę. Są to ponadto twierdzenia o charakterze zniesławiającym" - wskazuje NIA.

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, iż zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Zgodnie zaś z art. 448 k.c. w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia

- Rodzaj i zakres działań prawnych, jakie zostaną podjęte przez Naczelną Izbę Aptekarską w związku z umieszczeniem ww. filmu uzależnione będą także od sposobu i czasu realizacji powyższych wezwań - informuje NIA.