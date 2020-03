Prezes apeluje o ograniczenie wizyt w ŚIA

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr Mikołaj Konstanty apeluje o ograniczenie wizyt w Śląskiej Izbie Aptekarskiej.

- W związku z pandemią koronawirusa oraz wzrastającym zagrożeniem możliwości zakażenia, apelujemy do wszystkich, aby wizyty w Śląskiej Izbie Aptekarskiej ograniczyć do przypadków absolutnie koniecznych. Zalecenie obowiązuje do odwołania - podaje Mikołaj Konstanty.

Wskazuje, że wiele spraw można załatwić zdalnie (elektronicznie), co w aktualnej sytuacji winno być stosowane do wszystkich spraw, w których jest to możliwe.