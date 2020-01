Rada Przejrzystości wyda kolejne stanowiska ws. leków

AOTMiT informuje o kolejnym w styczniu posiedzeniu Rady Przejrzystości. Przygotowane zostaną m.in. opinie w sprawie zasadności finansowania leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Chodzi o leki:

- Kymriah (tisagenlecleucel) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B, oporna na leczenie ,

- Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: rak urotelialny pęcherza moczowego w stadium uogólnienia,

- Signifor (pasyreotyd) we wskazaniu: zespół Cushinga zależny od ektopowego wydzielania ACTH przez guz o lokalizacji pozaprzysadkowej.

Rada wyda także stanowisko w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, produktu leczniczego Wilzin (octan cynku) we wskazaniu: choroba Wilsona.

Ponadto przygotuje opinie w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną anakinra we wskazaniu: inne wrodzone zespoły autozapalne:

- TRAPS, FMF po nieskuteczności leczenia maksymalną tolerowaną dawką kolchicyny,

- poligenowe zespoły autozapalne mediowane przez IL-1- Zespół Schnitzlera,

- amyloidoza wtórna, zależna od zmian autozapalnych.

Posiedzenie odbędzie się 20 stycznia br.

Więcej: aotm.gov.pl