Recepta farmaceutyczna: w obecnej sytuacji jest to jedyna szansa na kontynuację terapii

Warszawska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina farmaceutom o możliwości wydawania produktów leczniczych na podstawie recepty farmaceutycznej.

- Z związku z ograniczeniem dostępności do POZ i AOS przypominamy o możliwości wydawania produktów leczniczych na podstawie recepty farmaceutycznej. W obecnej sytuacji dla wielu pacjentów jest to jedyna szansa na kontynuację leczenia - zwraca się do farmaceutów OIA w Warszawie.

Jednocześnie zachęca do zapoznania się z uchwałą Okręgowego Zjazdu Aptekarzy dotyczącą wydawania leków w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów.

Więcej: https://oia.waw.pl/