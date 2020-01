SIA: aktualizacja kalkulatora e-recepty

Śląska Izba Aptekarska informuje, iż 8 stycznia 2020 r. zaktualizowano kalkulator e-recepty wspomagający wyliczenie ilość leku, jaką można wydać pacjentowi.

W nowej wersji:

- dodano obsługę KS-Apteki pracującej na bazie Oracle,

- dostosowano kalkulator do KS-AOW 2020,

- wprowadzono poprawki związane z obliczaniem liczby dawek do wydania,

- wprowadzono obsługę obliczania ilości leku do wydania w zależności od wystawienia recepty – tj. przed i od 1.01.2020 (obecność terminu realizacji e-recepty),

- kalkulator oblicza ilości wydawanego leku zgodnie z komunikatem MZ.

Kalkulator e-Recepty jest aplikacją pomocniczą do obliczenia ilości leku do wydania przy realizacji e-recepty.

Izba zastrzega, że nie jest aktem prawnym, a tylko pomocniczym narzędziem do obliczenia ilości leku. Wynik uzyskany w kalkulatorze nie gwarantuje, że będzie on akceptowany przez organa kontroli WIF i NFZ.

Więcej: https://www.katowice.oia.pl/