Suplementy diety: nowy system zacznie działać 4 lutego

Główny Inspektorat Sanitarny uruchomi nowy system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej i żywności dla określonych grup, który zastąpi system stosowany dotychczas.

Nowy system usprawni nadzór nad żywnością objętą obowiązkiem powiadamiania, a jednocześnie ułatwi przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie formularza powiadomienia i pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów w składanych powiadomieniach.

Z nowego systemu korzystać będą nadal przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu środki spożywcze kwalifikowane jako:

- suplementy diety;

- żywność wzbogacana;

- żywność specjalnego przeznaczenia medycznego;

- preparaty do początkowego żywienia niemowląt.

W przyszłości również jako: preparaty do dalszego żywienia niemowląt (zawierające substancje inne niż wymienione w Załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/127 – obowiązek powiadomienia od dnia 22 lutego 2020 r.; wytwarzane z hydrolizatów białkowych – od 22 lutego 2021 r.) oraz środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (obowiązek powiadomienia od dnia 27 października 2022 r.).

Przed wprowadzeniem do obrotu ww. środków spożywczych przedsiębiorcy zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego (obowiązek wynikający z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. z 2019 r. poz. 1252). Obowiązek dotyczy przedsiębiorców wprowadzających po raz pierwszy produkt w łańcuchu dystrybucyjnym tj. przedsiębiorców wprowadzających produkt po raz pierwszy na terytorium RP.

Dzięki nowym funkcjonalnościom system ułatwi przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie powiadomienia a organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej pozwoli na sprawniejszą identyfikację powiadomień dotyczących produktów budzących wątpliwości co do bezpieczeństwa lub prawidłowości kwalifikacji.

Najważniejsze zmiany i nowe funkcjonalności to:

- zarządzanie wszystkimi powiadomieniami przedsiębiorcy za pomocą jednego konta;

- uzupełnianie powiadomienia w oparciu o listę zdefiniowanych składników;

- weryfikacja wprowadzonych danych w oparciu o zdefiniowane kryteria;

- systemowe informacje o działaniach podejmowanych w związku z notyfikacją oraz o każdej zmianie statusu powiadomienia w rejestrze;