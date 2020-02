System P1: Kamsoft ws. wymiany certyfikatu

Brak aktualnej wersji systemu KS-AOW spowoduje, że apteka utraci możliwość komunikacji z systemem P1, a więc nie zrealizuje żadnej recepty - informuje firma Kamsoft w komunikacie.

W związku z mijającym 15 lutego 2020 r. terminem ważności certyfikatu WSS Systemu P1, którym podpisywane są odpowiedzi Systemu Informacji Medycznej dotyczące e-Recept i DRR – CSIOZ opublikował nowy certyfikat ważny do 19 stycznia 2022 roku - podaje firma Kamsoft.

Jednocześnie przypomina, że 23 stycznia 2020 r. CSIOZ opublikował rekomendowaną procedurę weryfikacji zaufania do nowego certyfikatu: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/aktualizacja-certyfikatu-p1-na-srodowisku-produkcyjnym

Kamsoft informuje, że wymiana certyfikatu przez CSIOZ może nastąpić nawet kilka dni przed upływem terminu ważności starego certyfikatu.

- W celu zapewnienia ciągłości komunikacji apteki z SIM (pobieranie e-Recept, wysyłanie DRR), wymagana jest wcześniejsza aktualizacja systemu informatycznego KS-AOW do wersji co najmniej 2020.1.4.6. Od 3 lutego 2020 r. jest już dla Państwa dostępna wersja systemu KS-AOW, która uwzględnia wytyczne CSIOZ związane z weryfikacją zaufania do nowego certyfikatu. Brak aktualnej wersji systemu KS-AOW spowoduje, że apteka utraci możliwość komunikacji z systemem P1, a więc nie zrealizuje żadnej recepty – sytuacja będzie podobna do takiej, w której apteka traci dostęp do Internetu lub system SIM jest niedostępny - podaje firma.

