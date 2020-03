URPL: etanolowy roztwór antyseptyczny możliwy do sporządzania w aptekach

Ogłasza się wprowadzenie do Farmakopei Polskiej wydanie XI monografii narodowej Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum (Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę) - podaje w komunikacie URPL.

- Wprowadzenie do Farmakopei Polskiej monografii dla etanolowego roztworu antyseptycznego do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum) w trybie pilnym spowodowane jest szczególną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem powodującym chorobę zakaźną COVID-19. Monografia została opracowana dla rekomendowanego przez WHO składu preparatu do dezynfekcji skóry - informuje prezes URPL, Grzegorz Cessak.

Wskazuje, że monografia FP dla etanolowego roztworu antyseptycznego do stosowania na skórę umożliwi m.in. sporządzanie w aptece ww. preparatu jako „lek apteczny”, tj. zgodnie z definicją w ustawie Prawo farmaceutyczne, produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece.

Tekst monografii stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wymagania zawarte w powołanej monografii obowiązują od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, tj. 11 marca 2020 r.