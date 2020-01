URPL: nowe ograniczenia dot. leku na stwardnienie rozsiane

Firma Sanofi informuje, że stosowanie leku Lemtrada (alemtuzumab) wiąże się z ryzykiem ciężkich działań niepożądanych, prowadzących niekiedy do zgonu. Dlatego wprowadzono nowe ograniczenia w jego przyjmowaniu.

Lek Lemtrada, 12mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, jest wskazany do stosowania w monoterapii do modyfikacji przebiegu choroby u dorosłych pacjentów z wysokie aktywną, rzutowo – ustępującą postacią stwardnienia rozsianego.

EMA zweryfikowała stosunek korzyści do ryzyka stosowania tego leku po wprowadzeniu do obrotu, w świetle wystąpienia nowych działań niepożądanych zgłoszonych podczas jego stosowania, prowadzących niekiedy do zgonu.

Agencja doszła do wniosku, że niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego krwotok mózgowy, rozwarstwienie tętnicy szyjnej i/lub kręgowej, krwawienie do światła pęcherzyków płucnych i małopłytkowość mogą rzadko występować w bliskim odstępie czasu po podaniu wlewu dożylnego preparatu Lemtrada. W wielu przypadkach początek reakcji nastąpił w ciągu kilki dni po dożylnym podaniu leku, a pacjenci nie mieli klasycznych czynników ryzyka tych zdarzeń.

Ponadto uważa się, że istnieje związek przyczynowy między stosowaniem leku a występowaniem autoimmunologicznego zapalenia wątroby, hemofilią A i limfohistiocytozą hemofagocytarną (HLH).

Zaburzenia autoimmunologiczne pojawiają się w ciągu miesięcy lub lat po rozpoczęciu leczenia preparatem Lemtrada.

Więcej: http://urpl.gov.pl/