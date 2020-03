URPL: tego leku nie wolno zamrażać

URPL opublikował komunikat dotyczący produktu leczniczego Ecalta (Anidulafungina) odnośnie roztworu do infuzji, którego nie wolno zamrażać. ChPL zostanie wkrótce zaktualizowana w celu uwzględnienia prawidłowych instrukcji dotyczących przechowywania.

Pfizer Europe MA EEIG w porozumieniu z EMA oraz URPL informuje, że zamrożenie produktu może doprowadzić do utworzenia widocznych cząstek stałych z powodu braku rozpuszczalności substancji czynnej leku Ecalta w roztworach do infuzji w przypadku przechowywania w ujemnych temperaturach i po późniejszym rozmrożeniu.

Aktualna wersja Charakterystyki Produktu Leczniczego Ecalta (substancja czynna: anidulafungina) umożliwia zamrażanie (rozcieńczonego) roztworu do infuzji przez okres do 72 godzin, jednak w badaniu przeprowadzonym niedawno przez wytwórcę wykazano, że ten warunek przechowywania wymaga zmiany.

Firma podaje, że roztwór do infuzji (rozcieńczony) nie powinien być zamrażany. Roztwór do infuzji można przechowywać w temperaturze do 25ºC przez 48 godzin.

Firma informuje, że Charakterystyka Produktu Leczniczego Ecalta zostanie wkrótce zaktualizowana w celu uwzględnienia prawidłowych instrukcji.

Więcej: http://urpl.gov.pl/