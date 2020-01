Warszawa: spotkanie Komisji Pracowników Aptek

Warszawska Okręgowa Izba Aptekarska zaprasza na spotkanie Komisji Pracowników Aptek, które odbędzie się 22 stycznia 2020 o godzinie 17:00.

- Podczas tego pierwszego w tym roku spotkania, planujemy opracować szczegółowy plan aktywności samorządu, skupionych na realizacji potrzeb farmaceutów-pracowników aptek - informują organizatorzy.

Dodają: - Początek kadencji to najlepszy czas, by przedstawić swoje oczekiwania względem Izby i otwarcie podzielić się uwagami dotyczącymi wszystkich płaszczyzn jej funkcjonowania. Mają Państwo zastrzeżenia do komunikacji z farmaceutami? Chcielibyście wpłynąć na tematy szkoleń? A może najbardziej Państwa interesuje kwestia integracji?

Komisja Pracowników Aptek OIA Warszawa zaprasza do włączenia się do dyskusji oraz o potwierdzenie uczestnictwa poprzez wysłanie wiadomości na adres: pracownicy.aptek@oia.waw.pl.

Więcej: https://oia.waw.pl/