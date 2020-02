ZAPPA pyta o procedury postępowania w aptece z zarażonymi

ZAPPA wystąpił do Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z wnioskiem o informację nt. procedur obsługi ewentualnych pacjentów zarażonych koronawirusem.

Związek zapytuje też o możliwość zaopatrzenie aptek znajdujących się w obszarze ewentualnej epidemii w materiały ochronne oraz konkretne informacje dla pacjentów.

W środę, 26 lutego, po południu, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie ministra Łukasza Szumowskiego z prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbietą Piotrowską - Rutkowską. Celem było ustalenie wytycznych dla farmaceutów, jak mają postępować z pacjentami, którzy pytają o wirus COVID-19.

- Zgodnie z ustaleniami do końca tygodnia potrzebne materiały będą przygotowane i po akceptacji MZ i NIA zostaną wysłane do OIA w celu dystrybucji do farmaceutów. Bardzo mocno pracujemy nad wsparciem pacjentów i farmaceutów w tym zakresie aby w razie "W" wszyscy wiedzieli co robić - poinformował Michał Byliniak, wiceprezes NRA.