ZSMOPL: system będzie niedostępny przez godzinę 23 stycznia

CSIOZ informuje, że w związku z wdrożeniem wersji 1.19 na środowisko ewaluacyjne ZSMOPL, system będzie niedostępny 23 stycznia br. w godzinach 10:00-11:00.

To kolejne z wdrożeń realizowanych przez CSIOZ w systemie ZSMOPL.

Zgodnie z art. 95 ust.1b ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne apteka, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej są obowiązane do przekazywania do ZSMOPL, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych aptek, punktów aptecznych lub działów farmacji szpitalnej.