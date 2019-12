ZSMOPL: zmiany w wersji 1.18 systemu

11 grudnia br. na środowisku ewaluacyjnym ZSMOPL wdrożono wersję 1.18 systemu. CSIOZ podaje listę zmian.

Lista zmian 1.18:

Wyłączono możliwość zgłaszania wznowień, wstrzymań i zakończeń dostaw zarówno z poziomu portalu jak i na poziomie XSD.

Zmiany w XSD: zmieniono typ decimal (18,4) na decimal (18,5).

Nowy rodzaj transakcji – PRO, Przyjęcie zwrotu z oddziału szpitalnego – transakcja wewnętrzna.

Nowy rodzaj transakcji – INW, Inwentaryzacja – transakcja wewnętrzna, docelowo zastąpi transakcje IR+, IR-.

Nowa reguła TROS54: Podany numer NIP ma nieprawidłową budowę.

Wdrożono SHA256 w podpisach komunikatów zwrotnych.

Wprowadzono poprawkę w regule KM4 umożliwiającą ponowne przesłanie komunikatu, który został omyłkowo wycofany.

Uproszczenie transakcji obrotu:

- W miejsce transakcji:

ZKU Kupno (od podmiotu z Polski)

ZPR Przywóz (od podmiotu z UE)

ZIM Import (od podmiotu spoza UE)

Wprowadza się jedną:

ZKU Kupno

- W miejsce transakcji:

SPR Sprzedaż (do podmiotu z Polski)

SWY Wywóz (do podmiotu z UE)

SEK Eksport (do podmiotu spoza UE)

Wprowadza się jedną:

SPR Sprzedaż

- W miejsce transakcji:

PKU Przyjęcie mag. od podmiotu z Polski

PPR Przyjęcie mag. od podmiotu z UE

PIM Przyjęcie mag. od podmiotu spoza UE

Wprowadza się jedną:

PKU Przyjęcie magazynowe

W miejsce transakcji:

WPR Wydanie mag. do podmiotu z Polski

WWY Wydanie mag. do podmiotu z UE

WEK Wydanie mag. do podmiotu spoza UE



Wprowadza się jedną:

WPR Wydanie magazynowe

Dotychczasowe transakcje będą nadal przyjmowane w okresie przejściowym. Termin zakończenia okresu przejściowego nie został jeszcze określony.

