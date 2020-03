Żywienie pozajelitowe i cytostatyki: powstaje baza specjalistów

Zaleca się by w aptekach szpitalnych, w których sporządza się cytostatyki i żywienie pozajelitowe, w miarę możliwości, opracować system pracy, oparty o co najmniej dwa, niestykające się ze sobą bezpośrednio zespoły (fot. archiwum)

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Śląska Izba Aptekarska oraz Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Szpitalnej zwracają się z prośbą do farmaceutów szpitalnych posiadających kompetencje/uprawnienia do sporządzania żywienia pozajelitowego i cytostatyków, o dobrowolne wpisywanie się do bazy Izby.

Działanie to ma na celu stworzenie regionalnej bazy specjalistów, którzy, w przypadku ewentualnych, nasilonych absencji, mogliby zabezpieczyć potrzeby pacjentów w regionie. Ponadto, zaleca się by w aptekach szpitalnych, w których sporządza się cytostatyki i żywienie pozajelitowe, w miarę możliwości, opracować system pracy, oparty o co najmniej dwa, niestykające się ze sobą bezpośrednio zespoły. Formularz rejestracji w bazie farmaceutów szpitalnych posiadających kompetencje/uprawnienia do sporządzania żywienia pozajelitowego: https://www.katowice.oia.pl/formularze/zywienie_pozajelitowe Formularz rejestracji w bazie farmaceutów szpitalnych posiadających kompetencje/uprawnienia do sporządzania cytostatyków: https://www.katowice.oia.pl/formularze/cytostatyki

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus