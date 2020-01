8 stycznia nie stał się czarnym dniem dla aptekarzy i pacjentów

E-recepty realizowane są przez apteki już od ponad roku. Apteki są dobrze przygotowane do tego procesu, ze względu na wysoki stopień informatyzacji. Wielu farmaceutów przeszło też specjalistyczne szkolenia - mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy NIA.

Apteki przygotowywały się do cyfrowej rewolucji od kilkunastu miesięcy. Portal money.pl sprawdził w kilku aptekach, jak wygląda to w praktyce. Środa, 8 stycznia, wbrew obawom nie stała się czarnym dniem dla aptekarzy i pacjentów.

- Dziś 3 na 4 recepty, które realizowaliśmy miały formę elektroniczną. W większości przypadków realizacja e-recept idzie sprawnie. Głównie pojawiają się problemy z przepustowością systemu, czy wieszaniem się połączania – zapewnia w rozmowie z portalem farmaceuta Michał Polakowski, pracujący w jednej z wrocławskich aptek.

Jak dodaje, również błędy związane z ich wypełnieniem praktycznie się nie pojawiają. – Dramatu nie ma – uspokaja.

Podobną opinię usłyszano w PZF Cefarm-Warszawa S.A. - Dla nas nic się nie zmieniło. Realizujemy e-recepty od stycznia 2019 roku. Jesteśmy przygotowani do zmian i dzisiejszy dzień nie jest specjalnie wyjątkowy – mówi jeden z farmaceutów.

Przyznaje, że ich liczba w ostatnich miesiącach się zwiększała, ale o trudno mówić o jednodniowym skoku.

Wskazuje, iż w praktyce papierowe druki będą się jeszcze pojawiać. Wciąż w mocy pozostają tradycyjne recepty wystawione w grudniu ub.r. - Do lipca, do momentu kiedy lekarzy obejmą sankcje za nieprzystąpienie do systemu, z papierową receptą się nie pożegnamy - zaznacza farmaceuta.

