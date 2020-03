ABM: kolejne 200 mln zł na wsparcie niekomercyjnych badań

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej. Pula środków przeznaczona na ten cel to 200 mln zł.

Wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie może przekroczyć jednak 17,5 mln zł.

Pierwszy konkurs ogłoszony przez ABM we wrześniu 2019 r., poświęcony był produktom leczniczym, wykraczającym poza charakterystykę produktu leczniczego i już w marcu poznamy jego laureatów. Drugi konkurs został poszerzony o wyroby medyczne, telemedycynę i medycynę cyfrową, a także produkty z zakresu ATMP oraz pojedyncze związki chemiczne.

Konkurs realizowany jest w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych, w myśl którego działalność Agencji Badań Medycznych ma przyczynić się do wzrostu liczby prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych do poziomu średniej europejskiej. Intencją konkursu jest zapewnienie właściwego strumienia finansowania niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce oraz stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Konkurs nawiązuje ponadto do celów określonych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej wspierającej ideę innowacji w onkologii w szczególności w aspekcie sfery klinicznej. Wsparcie rozwoju badań klinicznych prowadzonych w Polsce ma za zadanie przyczynić się do wzrostu liczby rejestrowanych badań klinicznych w zakresie onkologii, co stanowić będzie istotny przyczynek dla dostępności do najnowocześniejszych metod terapeutycznych.

Wzmocnienie potencjału badań naukowych poprzez organizację konkursu na niekomercyjne badania kliniczne ma na celu zwiększenie świadomości pacjentów na temat badań klinicznych realizowanych na terenie kraju, a także podniesie liczby niekomercyjnych badań klinicznych realizowanych w Polsce w stosunku do wszystkich zarejestrowanych badań z obecnego poziomu 2,8% do min. 10%.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 października 2020 r. do godziny 12:00 wyłącznie

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu Agencji Badań Medycznych dostępnego na stronie: https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Projekty oceniane będą w 3 rundach:

Runda I: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 02.03.2020 r. - 30.04.2020 r.

Runda II: ocenie będą podlegały wnioski złożone w terminie: 01.05.2020 r. - 31.08.2020 r.