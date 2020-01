ABM przeznaczy 400 mln zł na badania niekomercyjne

Agencja Badań Medycznych w 2020 r. wyda setki milionów złotych na badania kliniczne. Pierwszy konkurs z budżetem 100 mln zł został ogłoszony już w roku 2019, a na kolejne jest jeszcze 300 mln zł.

Finansowanie pochodzi częściowo z NFZ (blisko 300 mln zł) - jest to pula przeznaczona na tzw. niekomercyjne badania kliniczne w zakresie terapii lekowych, ale także wyrobów i urządzeń medycznych.

Celem jest postęp w medycynie. O finansowanie z tej puli będą mogły ubiegać się publiczne jednostki naukowe - uniwersytety i instytuty badawcze. Pozostałe pieniądze, pochodzące z dotacji budżetowych, trafią na badania mające wymiar komercyjny. W pierwszym przypadku możliwe jest całkowite pokrycie kosztów projektu, w drugim w grę wchodzi współfinansowanie badań - informuje Puls Biznesu.

Fundusze będą przeznaczone na nowe terapie i rozwiązania medyczne, m.in. z zakresu obiecującej technologii CAR T-cells, czyli tzw. rekombinowania przeciwciał, skutecznej w leczeniu białaczki. W ramach konkursów ABM zaoferuje wsparcie m.in. dla konsorcjów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, wprowadzających na rynek nowoczesne leki. Dotowane będą też rozwiązania informatyczne, np. bazujące na sztucznej inteligencji, wspierające diagnostykę i pracę lekarzy.

W ogłoszonym we wrześniu ub.r. konkursie na realizację niekomercyjnych badań klinicznych do Agencji wpłynęło blisko 80 wniosków z projektami o wartości ok. 1,5 mld zł, czyli kilkunastokrotnie większej od puli wsparcia. Trwa ocena - listę beneficjentów poznamy w marcu br.

