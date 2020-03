Apteki: 21 mln pacjentów w ciągu 8 dni

W ciągu ośmiu dni polskie apteki przyjęły blisko dwadzieścia jeden milionów pacjentów - podaje Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zdaniem pracowników aptek, jedynie część wizyt w aptece jest uzasadniona.

W uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa, w trudnej sytuacji znalazły się apteki, które obecnie zmagają się nie tylko z problemami z dostawą leków, ale przede wszystkim z ogromną ilością pacjentów.

"W ciągu ośmiu dni polskie apteki przyjęły blisko dwadzieścia jeden milionów pacjentów. Powiedzieć, że farmaceuci są na pierwszej linii frontu, to jak nic nie powiedzieć. Pierwsza fala za nami, kolejne przed...." - napisał na Twitterze Marek Tomków.

"Ciekawe, co jeszcze powinni zrobić farmaceuci, żeby ktoś wreszcie docenił ich zaangażowanie" - dodał Tomasz Leleno, rzecznik NIA.

"Ponad połowa mieszkańców Polski trafiło do apteki. Jestem w szoku. Widziałem to na własne oczy ale to przekracza moje wyobrażenia o skali ogólnopolskiej" - komentuje farmaceuta Paweł Madej.

"Niestety, nawet nie wszyscy w branży zdają sobie z tego sprawę. Pracownicy nie na urlopach nie tylko muszą pracować 8 godzin za ladą, ale jeszcze przez kilka na zapleczu (np. przyjęcie towaru), czyli mocno ponad etat. Jak oni zachorują, apteki zostaną puste" - stwierdza inny komentator.

Apteki każdego dnia obsługują setki osób, a to znacząco zwiększa ryzyko zakażenia.- Większość kaszle, smarka, oblizuje palce przed podaniem pieniędzy czy recepty!!! Środków ochrony (żele, maski, rękawiczki) brakuje nie tylko w szpitalach. My też się boimy. Poproście zdrową osobę o zakupy. Nie przychodźcie pooglądać promocji – apeluje na Instagramie Weronika, farmaceutka z Łodzi.