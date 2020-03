Arechin zniknął z aptek. Zabrakło go dla pacjentów dermatologicznych

Polacy wykupili z aptek lek Arechin wspomagający leczenie koronawirusa. Tym samym zabrakło leku dla pacjentów dermatologicznych. Adamed, wytwórca leku, poinformował, że została właśnie uruchomiona dodatkowa produkcja. Ok. 12 tys. opakowań ma trafić do aptek.

Przed tygodniem Arechin (zwierający chlorochinę),był dostępny w ponad 60 proc. aptek. Obecnie nie ma go właściwie nigdzie. Powodem jest wydanie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych pozytywnej decyzji dla tego produktu we wspomaganiu walki z koronawirusem - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

To obecnie najbardziej wyszukiwany lek na portalu GdziePoLek, który monitoruje dostępność różnych preparatów w 1,3 tys. aptek. – Tylko w sobotę (14 marca) było 100 tys. odsłon w tej sprawie. I pojawia się coraz więcej pytań – mówi Bartosz Owczarek, z GdziePoLek.pl. Podkreśla, że zaczął być wyszukiwany pod koniec lutego, gdy tylko pojawiły się wiadomości, że jest używany przy leczeniu Covid-19.

Aptekarze przyznają, że zapas, który mieli, rozszedł się natychmiast. Uzupełnienie braku jest natomiast niemożliwe. Lek jest bowiem niedostępny w hurtowniach. Jedna z nich jeszcze w weekend miała 400 opakowań. W poniedziałek, 16 marca, półki były puste.

Jak tłumaczy Małgorzata Adamkiewicz, prezes firmy Adamed, który wytwarza lek, cały zapas został przekazany do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia w celu dystrybucji do szpitali.

Arechin jest używany m.in. w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), tocznia rumieniowatego czy porfirii skórnej późnej. Pacjentów, którzy nie zrobili zapasu, czeka najprawdopodobniej przerwanie leczenia, czyli nasilenie objawów choroby, choć przy niektórych schorzeniach możliwe jest zastosowanie alternatywnego leczenia.

Ministerstwo Zdrowia widzi, co się dzieje i zapewnia, że jest w stałym kontakcie z producentem. Jedna partia leku poszła już do Agencji Rezerw Materiałowych, która za darmo dostarcza go do szpitali.

W niedługim czasie ma pojawić się kolejna partia, ok. 80 tys. opakowań, tak aby zabezpieczyć zakażonych koronawirusem. Jednocześnie resort deklaruje, że do aptek ma trafić tyle, ile wynosiła dotychczas miesięczna sprzedaż leku, czyli ok. 12 tys. opakowań.

